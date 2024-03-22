Ukrayna'da hidroelektrik santralinin vurulma anı Zaporijya'daki hidroelektrik santraline füzeli saldırı düzenlendi. Rusya'nın 'misilleme' olarak nitelendirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yer alan hidroelektrik santrali (HES), Rus ordusunun saldırısına uğradı.

Ülkenin en büyük santrallerinden olan Dnipro HES'ine düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı ve ağır hasar oluştu.

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'dan açıklama yapıldı.

Rusya'dan HES'e ağır saldırı

İstasyonda yangın çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, çok sayıda hava saldırısının sonuçlarının üstesinden gelmek için olay yerinde çalışıyor.

Barajda sızma endişesi

Saldırı sonrası barajdan su sızmasıyla ilgili endişeler ortaya çıktı. Açıklamada, "Sızma tehdidi yok. İstasyonun barajındaki durum kontrol altında." denildi.

Yerel basına göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bu gece ve sabaha karşı hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.

Rusya: Misilleme saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, santrale düzenlenen saldırıyı "misilleme saldırısı" olarak nitelendirdi.

Dnipro hidroelektrik santraline 8 füzenin isabet ettiği belirtilerek, "Hasar çok önemli boyutta." ifadesi kullanıldı.

Saldırının birçok hidroelektrik ünitesini tahrip ederek Harkov'da elektrik kesintisine neden olduğu bildirildi.

Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısı

Öte yandan Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırılar düzenlediğini belirterek şöyle dedi:

Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor.

Elektrik dağıtım sistemlerinde hasar oluştu

Bakan Galuşenko, Rusya'nın Ukrayna enerji sistemine zarar vermeyi amaçladığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Maalesef çeşitli bölgelerde üretim tesislerinde, iletim ve elektrik dağıtım sistemlerinde darbe ve hasar oluşmaktadır.

Enerji nakil hatlarından biri kesildi

Rus saldırıları nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ni (ZNPP) besleyen bir enerji hattında hasar oluştuğunu bildiren Galuşenko, şu bilgiyi paylaştı:

Ayrıca bombardıman nedeniyle ZNPP'yi besleyen enerji nakil hatlarından biri kesildi.

Galuşenko, ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını aktararak, ilgili ekiplerin hasarı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.