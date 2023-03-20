Ukrayna'da içme suyu sırası bekleyen halk görüntülendi Su ihtiyacını karşılamaya çalışan Ukraynalılar, bombardıman tehlikesi altında sıra beklerken objektiflere yansıdı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesi, Rusya ile çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor.

Bölgede halk, bombardıman korkusu altında yaşamlarını sürdürmek zorunda.

Depo önünde su sırası

En şiddetli çatışmaların meydana geldiği Çasov Yar'da halk, içme suyu alabilmek için bombardıman tehlikesi altında su deposunun önünde sıra bekliyor.

Rus ordusunun üç taraftan kuşattığı, çevredeki köprüler havaya uçurulduğu için Bahmut'a giden tek yolun geçtiği Çasov Yar'da Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği gözleniyor.

Yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyorlar

Saldırılar sebebiyle enerji ve kritik altyapıların hasar almasından dolayı doğalgaz ve elektriğin verilemediği şehrin sakinleri, kendilerine su ve yemek getiren gönüllülerin yardımıyla hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Bombardıman tehlikesi altında endişeli bekleyiş

Güçlü patlama seslerinin duyulduğu, savaşın taze izlerini taşıyan Çasov Yar'ın merkezinde her gün su getirilen deponun önünde kuyruğa girenler görüntülendi.

Eşiyle içme suyu alabilmek için bekleyen, soyadını vermek istemeyen 68 yaşındaki Alla, tam olarak hatırlamadığını ama yaklaşık bir aydır içme sularının olmadığını söyledi.

"Saldırıların altında beklemekten korkuyoruz"

Alla, içme suyu alabilmek için sürekli saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti:

Saldırıların altında beklemekten korkuyoruz ama artık alıştığımız için saldırı olduğunu anlıyoruz ve saklanıyoruz. Bu, korkutucu ama alıştık.



Gönüllüler, içme suyu ile bize insani yardım da getiriyor. Tanrı'ya şükür, aç değiliz.

"Sokağa çıkmamaya çalışıyoruz"

Alla, sokaklarda gezmenin tehlikeli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Sokağa fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Dışarıda olmak güvenli değil. Her an saldırıların başlaması mümkün, bu yüzden tehlike var. Gece gündüz saldırılar sürüyor.

Çasov Yar'da tek güvenli yer: "Yenilmezlik Noktası"

Ülkede enerji sorunları nedeniyle geçen yılın sonundan itibaren hükümetin kararıyla her şehir ve köyde uygulanmaya başlanan "Yenilmezlik Noktaları" Projesi kapsamında Çasov Yar'da da açılan yardım merkezi, sivillerin imdadına yetişiyor.

Kent sakinlerinin telefon ve elektrikli aletlerini şarj etmek için geldiği bu noktada ısınma ve ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.

Kent sakinlerinin buluştuğu tek yer

Bölge sakinlerine sıcak yemek ve içeceklerin verildiği Yenilmezlik Noktası'nda insani yardım da dağıtılıyor.

Sağlık hizmeti de alan bölge sakinleri, diğer bölgelere göre daha güvenli olduğu için belirli saatlerde burada kalıyor.

Merkezin yetkilisi 49 yaşındaki İgor, Çasov Yar'daki Yenilmezlik Noktası'nın kent sakinlerinin bir araya geldiği ve çeşitli hizmetleri aldığı tek yer olduğunu söyledi.

"Saldırılar arttı"

Bahmut'taki çatışmalar şiddetlenince bulundukları bölgeye yönelik saldırıların da artmaya başladığını dile getiren İgor, "Son 4 gündür hatta yaklaşık bir haftadır durum daha da ağır olmaya başladı. Saldırılar arttı." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bahmut cephesinde Ukrayna ordusuna ait "2S7 Pion kundağı motorlu obüs"ün atışları da görüntülendi.