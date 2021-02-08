Kiev'de Gürcü sanatçı David Kuhalaşvili, Rusya'nın tutukladığı 98 Kırımlıyı anmak için bir alt geçidi hapishane koridoruna çevirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın tutukladığı Kırımlıları anmak için alt geçidin hapishane koridoruna dönüştürülmesiyle hazırlanan "Yeraltı Çaresizliği" eserinin açılışı yapıldı.

98 KIRIMLI ANILDI

Sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS" ve Tiflis ARTIF Platformunun ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Gürcü sanatçı David Kuhalaşvili, 98 Kırımlı tutukluyu gündeme getirmek için Kiev'in merkezindeki bir alt geçidi hapishane koridoruna çevirdi.

Ukrayna'da Kırımlı tutukluları alt geçidi hapishaneye çevirerek andılar VİDEO





71'İ KIRIM TATAR TÜRKÜ

Açılışta konuşan "CrimeaSOS" yetkilisi Mila Şevçenko, Ukraynalıların Kırım'da ne yaşandığı ve 71'i Kırım Tatar Türkü 98 Kırımlı tutuklu hakkında maalesef bir şey bilmediklerini belirterek, "Bu sanat eserinin amacı Kırım'da Ukrayna vatandaşlarının yaşadığı, takip edildiği ve tutuklandığını hatırlatmaktır." dedi.

Eski tutuklulardan İsmail Ramazanov da Kırım'da Akmescit'teki hapishanenin korkunç bir yer olduğunu, yıkılıp yerine bir anıt yapılması gerektiğini vurguladı.

10 GÜNDE TAMAMLADI

Sanatçı Kuhalaşvili ise yaptığı açıklamada, eser için 10 gün çalıştığını ve görenlerin aynı duyguları hissetmesi ve gerçek gibi olması için çabaladığını söyledi.

Böyle bir projeyi Ukrayna'da gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirten Kuhalaşvili, "Gürcistan da Rusya'nın işgali altında ve Kırımlılar gibi tutuklu Gürcüler var. Gürcistan'da da böyle bir proje yapmak isterim." dedi.