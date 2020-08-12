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    Ukrayna'da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri

    'Kız meselesi' sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada 58 yaşındaki adam, 24 yaşındaki genci bıçakladı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 16:48
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    Ukrayna'da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri

    Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir kafede, 2 kişi arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle kavga çıktı.

    24 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına kur yaptığını düşündüğü 58 yaşındaki kişiye yumruk attı.

    YAŞLI ADAM GENCİ BIÇAKLADI

    Bunun üzerine 2 kişi arasında başlayan kavga şiddetlenince 58 yaşındaki adam, üzerine saldıran genci bıçaklayarak yaraladı.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Ukrayna'da kıskançlık kavgası kanlı bitti

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan, daha önce de yaralama suçundan sabıkası olan şüphelinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Ukrayna da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri #1

    Ukrayna da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri #2

    Ukrayna da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri #3

    Ukrayna da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri #4

    Ukrayna da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri #5

    Ukrayna da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri #6

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