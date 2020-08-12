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- Ukrayna'da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri
Ukrayna'da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri
'Kız meselesi' sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada 58 yaşındaki adam, 24 yaşındaki genci bıçakladı.
- DHA
- 12.08.2020 - 16:48
- Güncelleme : 12.08.2020 - 16:48
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir kafede, 2 kişi arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle kavga çıktı.
24 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına kur yaptığını düşündüğü 58 yaşındaki kişiye yumruk attı.
YAŞLI ADAM GENCİ BIÇAKLADI
Bunun üzerine 2 kişi arasında başlayan kavga şiddetlenince 58 yaşındaki adam, üzerine saldıran genci bıçaklayarak yaraladı.
Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Ukrayna'da kıskançlık kavgası kanlı bitti
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, daha önce de yaralama suçundan sabıkası olan şüphelinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.