Ukrayna'da kıskançlık kavgasının korkunç görüntüleri

'Kız meselesi' sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada 58 yaşındaki adam, 24 yaşındaki genci bıçakladı.

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir kafede, 2 kişi arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle kavga çıktı.

24 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına kur yaptığını düşündüğü 58 yaşındaki kişiye yumruk attı.

YAŞLI ADAM GENCİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine 2 kişi arasında başlayan kavga şiddetlenince 58 yaşındaki adam, üzerine saldıran genci bıçaklayarak yaraladı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, daha önce de yaralama suçundan sabıkası olan şüphelinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.