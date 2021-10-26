Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle yaşanılan can kaybında rekor

Ukrayna'da koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 734 ile günlük en yüksek seviye görüldü.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 129 bin 63 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

SON 24 SAATTE 734 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 19 bin 120 günlük vakanın tespit edildiği ve 734 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

ÜLKEDE EYLÜL AYINDA VAKALAR YENİDEN ARTIŞA GEÇMİŞTİ

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

En yüksek vaka sayısı 22 bin 415 ile 21 Ekim'de yaşanmıştı.

AŞILANAN SAYISI 9 MİLYONU AŞTI

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 254 bin 920 bin kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılanan sayısı 9 milyon 151 bin 478'e ulaştı.