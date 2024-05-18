Haberler



Dünya



Ukrayna'da mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasa onaylandı

Ukrayna'da mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasa onaylandı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından, cezaevindeki bazı mahkumların gönüllü olarak askere alınmalarına imkan tanıyan yasa imzalandı.