Rusya ile Ukrayna askerleri arasında Harkiv bölgesinde başlayan çatışmalar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yeni kararlar aldı.
Bu kararların başında ise cezaevindeki mahkumlar geliyor...
Ukrayna Parlamentosu'nun internet sitesinde, Volodimir Zelenskiy'nin mahkumların gönüllü olarak silahlı kuvvetlere katılmalarına ilişkin yasayı imzaladığı belirtildi.
Gönüllü olarak askere gidecekler
Yasa, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların sözleşmeli askerlik hizmeti şartıyla gönüllü olarak mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.
15 bin ila 20 bin arasında mahkum askere alınabilir
Yasaya göre, ağır kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenler asker olamayacak.
Ukrayna parlamentosu, Zelenskiy'nin imzaladığı yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği belirtiliyor.
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