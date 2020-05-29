Sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Ukrayna'nın Brovari şehrinde, yolcu otobüs işletmecileri oldukları belirtilen iki grup arasında, sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı.

Çıkan çatışma sonucu ise üç kişi yaralandı.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine polis ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiği ve çatışmada yer alan silahlı 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin ülkenin farklı bölgelerinden geldikleri ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna'da otobüs işletmecileri sokak ortasında çatıştı VİDEO

ÇATIŞMA NEDENİ TAŞIMA KOTALARIYLA İLGİLİ YOLSUZLUK

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, çatışmada yaklaşık 100 kişinin yer aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmanın yolcu taşıma kotalarıyla ilgili yolsuzluklardan kaynaklandığını belirterek, dolmuş işletmecilerinin aralarındaki anlaşmazlıklara çeteleri dahil ettiğini söyledi.

Avakov, olayla ilgili gözaltıların süreceğini açıkladı.