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    Ukrayna’da Rus kanallarına yayın yasağı getirildi

    Ukrayna'da bazı Rus televizyon kanallarının, 5 yıl boyunca yayın yapması yasaklandı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 12:26
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    Ukrayna’da Rus kanallarına yayın yasağı getirildi

    Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında girilen  askeri ve siyasi alandaki çatışmalar neticisinde, iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi.

    Çeşitli alanlarda Rusya’ya yaptırım uygulanmaya başlandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla yaptırımlar listesine yeni bir madde daha eklendi. Ukrayna’da yayın yapan 3 Rus kanalına yayın yasağı getirildi.

    KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

    Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin aldığı karar, Ukrayna Devlet Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

    Ukrayna’da Rus kanallarına yayın yasağı getirildi #1

    5 YIL BOYUNCA YAYIN YAPMALARI YASAK

    112 Ukraine, NewsOne ve ZIK isimli kanalların Ukrayna’da 5 yıl boyunca yayın yapmaları yasaklandı. Adı geçen kanallar ,Ukrayna’da sadece YouTube üzerinden yayınlarını sürdürebilecek.

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