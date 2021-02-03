Ukrayna’da Rus kanallarına yayın yasağı getirildi

Ukrayna'da bazı Rus televizyon kanallarının, 5 yıl boyunca yayın yapması yasaklandı.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında girilen askeri ve siyasi alandaki çatışmalar neticisinde, iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi.

Çeşitli alanlarda Rusya’ya yaptırım uygulanmaya başlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla yaptırımlar listesine yeni bir madde daha eklendi. Ukrayna’da yayın yapan 3 Rus kanalına yayın yasağı getirildi.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin aldığı karar, Ukrayna Devlet Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

5 YIL BOYUNCA YAYIN YAPMALARI YASAK

112 Ukraine, NewsOne ve ZIK isimli kanalların Ukrayna’da 5 yıl boyunca yayın yapmaları yasaklandı. Adı geçen kanallar ,Ukrayna’da sadece YouTube üzerinden yayınlarını sürdürebilecek.