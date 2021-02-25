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- Ukrayna'da Rusya karşıtı eylem: Kırım Ukrayna'dır
Ukrayna'da Rusya karşıtı eylem: Kırım Ukrayna'dır
Rus Büyükelçiliği binası çevresinde bulunan reklam panolarına “Kırım Ukrayna’dır” yazan afişler asıldı.
- İHA
- 25.02.2021 - 08:46
- Güncelleme : 25.02.2021 - 09:33
Ukrayna’da ilginç bir eyleme imza atıldı.
Başkent Kiev’de bulunan Rus Büyükelçili çevresindeki reklam panoları “Kırım Ukrayna’dır” yazılı afişler ile donatıldı.
İSTİHBARAT GERÇEKLEŞTİRDİ
Yerel basının iddialarına göre, afiş eylemi Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildi.
BASINA SERVİS EDİLDİ
Saldırı ihtimaline karşı camları metal korumalıklara kaplı Rusya Büyükelçiliği binası ile reklam afişlerinin aynı karedeki fotoğrafları basına servis edildi.