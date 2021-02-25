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    Ukrayna'da Rusya karşıtı eylem: Kırım Ukrayna'dır

    Rus Büyükelçiliği binası çevresinde bulunan reklam panolarına “Kırım Ukrayna’dır” yazan afişler asıldı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:33
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    Ukrayna'da Rusya karşıtı eylem: Kırım Ukrayna'dır

    Ukrayna’da ilginç bir eyleme imza atıldı.

    Başkent Kiev’de bulunan Rus Büyükelçili çevresindeki reklam panoları “Kırım Ukrayna’dır” yazılı afişler ile donatıldı.

    İSTİHBARAT GERÇEKLEŞTİRDİ

    Yerel basının iddialarına göre, afiş eylemi Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildi.

    BASINA SERVİS EDİLDİ

    Saldırı ihtimaline karşı camları metal korumalıklara kaplı Rusya Büyükelçiliği binası ile reklam afişlerinin aynı karedeki fotoğrafları basına servis edildi.

    Ukrayna da Rusya karşıtı eylem: Kırım Ukrayna dır #1

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