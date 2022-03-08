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- Ukrayna'da savaş, engelli çocukları etkiledi
Ukrayna'da savaş, engelli çocukları etkiledi
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 09:39
- Güncelleme : 08.03.2022 - 10:08
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan çatışmalardan kaçmak isteyen birçok sivil, komşu ülkelere sığınıyor.
Ukrayna'da savaşın etkilediği kesimler arasında engelli çocuklar da bulunuyor.
"YORULDULAR, SAKİNLİK İSTİYORLAR"
Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Harkov'daki çocuk bakım merkezinin müdürü Valentyna Shlyahova, kendi engelli kızı ve diğerlerinin güvenli bir yere götürüldüğünü söyledi.
BBC'ye konuşan Shlyahova, "Biz kendimiz yorulduk, çocuklar da yoruldu. Onlar da sakinlik, sessizlik, rahatlık ve sıcaklık istiyorlar." dedi.
30 SAATİ AŞKIN YOLCULUK
Engelli çocukların, Polonya sınırına doğru 30 saati aşkın yolculuk yapmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.
Söz konusu bakım merkezinde yaşları bir ila üç yaş arasında değiştiği belirtilen engelli çocukların hepsinin ciddi sağlık sorunları olduğu kaydedildi.
7,5 MİLYON ÇOCUK TEHLİKE ALTINDA
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna'da 7,5 milyon çocuğun çatışma nedeniyle tehlike altında olduğunu ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.