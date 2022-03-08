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    Ukrayna'da savaş, engelli çocukları etkiledi

    Harkov'daki bakım merkezinde kalan engelli çocuklar, çatışmalar nedeniyle zor günler geçirdi. Saatler süren yolculuğa çıkan çocuklar objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 10:08
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    Ukrayna'da savaş, engelli çocukları etkiledi

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan çatışmalardan kaçmak isteyen birçok sivil, komşu ülkelere sığınıyor.

    Ukrayna'da savaşın etkilediği kesimler arasında engelli çocuklar da bulunuyor.

    "YORULDULAR, SAKİNLİK İSTİYORLAR"

    Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Harkov'daki çocuk bakım merkezinin müdürü Valentyna Shlyahova, kendi engelli kızı ve diğerlerinin güvenli bir yere götürüldüğünü söyledi.

    BBC'ye konuşan Shlyahova, "Biz kendimiz yorulduk, çocuklar da yoruldu. Onlar da sakinlik, sessizlik, rahatlık ve sıcaklık istiyorlar." dedi.

    30 SAATİ AŞKIN YOLCULUK

    Engelli çocukların, Polonya sınırına doğru 30 saati aşkın yolculuk yapmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

    Söz konusu bakım merkezinde yaşları bir ila üç yaş arasında değiştiği belirtilen engelli çocukların hepsinin ciddi sağlık sorunları olduğu kaydedildi.

    7,5 MİLYON ÇOCUK TEHLİKE ALTINDA

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna'da 7,5 milyon çocuğun çatışma nedeniyle tehlike altında olduğunu ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

    Ukrayna da savaş, engelli çocukları etkiledi #1

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