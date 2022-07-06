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    Ukrayna'da savaşın yıkıma uğrattığı Mariupol'de yeniden inşa başladı

    Ukrayna'da savaşın yıkıma uğrattığı Mariupol'de yeniden inşa başladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıda en ağır yıkıma uğrayan Mariupol kentinde, Rus ordusunun kontrolü ele geçirmesi sonrası altyapı ve inşa çalışmaları başlatıldı.
    • 06.07.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 00:10
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    Rus ordusunun en çok yıkıma uğrattığı, çatışmaların en yoğun yaşandığı kentlerden Mariupol, artık Rusya kontrolünde.

    Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, uzun süren çatışmalardan sonra Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol kentinde altyapı ve inşa çalışmaları başlatıldı.

    Ukrayna'da savaşın yıkıma uğrattığı Mariupol'de yeniden inşa başladı - VİDEO

    Azovtsal direnişi

    Binlerce insanın kentten tahliye edilmesi sonrasında, İki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından da bazıları ağır yaralı 264 asker tahliye edilmişti.

    Ukrayna da savaşın yıkıma uğrattığı Mariupol de yeniden inşa başladı #1

    Ukrayna: Onbinlerce insanımız öldü

    AA'nın haberine göre, Rus güçlerinin kuşattığı Mariupol enkazlar altında kalırken Ukrayna, on binlerce insanın öldürüldüğünü belirtmişti.

    Ukrayna da savaşın yıkıma uğrattığı Mariupol de yeniden inşa başladı #2

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