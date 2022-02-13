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    Ukrayna'da sivillere askeri eğitim

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna ordusu yedek birlikleri tarafından sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriliyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.02.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 21:47
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    Ukrayna'da sivillere askeri eğitim

    Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

    Özelikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusu, gönüllü sivillere silah ve askeri eğitim vermeye başladı.

    EĞİTİME İLGİ BÜYÜK

    Başkent Kiev'de yapılan Ukrayna ordusu yedek birlikleri, sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriyor.

    Askeri eğitime, genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı.

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #1

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #2

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #3

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #4

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #5

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #6

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #7

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #8

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #9

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #10

    Ukrayna da sivillere askeri eğitim #11

     


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