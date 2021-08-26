Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu

Ukrayna'nın sahil kentlerinden Odessa'da bulunan toplu mezarın, eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan Odessa kentindeki havaalanında yapılan kazı çalışmalarında, eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait olduğu belirlenen bir toplu mezar bulundu.

1930'LU YILLLARA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Odessa Belesiyesi’nden yapılan açıklamada, 1930’lu yılların sonlarına ait olduğu düşünülen mezarların havaalanının planlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan keşif çalışmaları sırasında ortaya çıktığı bildirildi.

29 MEZARDA, 5 İLA 8 BİN KİŞİNİN KALINTILARI BULUNDU

Yaklaşık 5 hektara yayılan 29 mezarda 5 ila 8 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu ifade edildi. Havaalanında sürdürülen kazı çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

STALİN DÖNEMİNDE TOPLU İDAMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

1930 ve 1941 yılları arasında "Büyük Stalin Temizliği" olarak bilinen toplu idam programı gerçekleştirilmişti. Ukraynalı tarihçiler, söz konusu dönemde yaklaşık 8 bin kişinin Sovyet gizli polis birimi tarafından öldürüldüğünü ve ülkenin başka yerlerinde de toplu mezarlar olduğunu öne sürse de kayıt tutulmadığı için kurbanların kimliklerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor.

Söz konusu mezarlarda bulunan cansız bedenlerin sıradan vatandaşlara, polislere ve istihbarat elemanlarına ait olduğu tahmin ediliyor.







