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Ukrayna'da termik santral de patlama
- İHA
- 04.02.2021 - 00:13
- Güncelleme : 04.02.2021 - 01:11
Ukrayna’nın Energodar şehrindeki termik santralde meydana gelen patlama nedeniyle şehrin yarısı karanlığa gömüldü.
Patlamanın ardından santralde yangın çıkarken, olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi.
NÜKLEER SANTRAL PROBLEMSİZ ÇALIŞIYOR
Şehirde, elektrik kesintisinin yanı sıra su ve internet kesintileri de yaşandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 19.27’de meydana geldiğini duyurarak, “Patlamadan yarım saat sonra, elektrik kesintileri düzeltilmeye başlandı.
Elektrikler sağlık sektöründe kesintisiz çalışıyor. Zaporoji Nükleer Santrali’nden de bilgi aldık problemsiz çalışıyor” dedi.
Ukrayna'da termik santral de patlama VİDEO
MÜDEHALE DEVAM EDİYOR
İtfaiye ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nin termik santraldeki müdahalesi devam ediyor.