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    Ukrayna'da termik santral de patlama

    Energodar şehrindeki termik santralde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 00:13
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 01:11
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    Ukrayna'da termik santral de patlama

    Ukrayna’nın Energodar şehrindeki termik santralde meydana gelen patlama nedeniyle şehrin yarısı karanlığa gömüldü.

    Patlamanın ardından santralde yangın çıkarken, olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi.

    NÜKLEER SANTRAL PROBLEMSİZ ÇALIŞIYOR

    Şehirde, elektrik kesintisinin yanı sıra su ve internet kesintileri de yaşandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 19.27’de meydana geldiğini duyurarak, “Patlamadan yarım saat sonra, elektrik kesintileri düzeltilmeye başlandı.

    Elektrikler sağlık sektöründe kesintisiz çalışıyor. Zaporoji Nükleer Santrali’nden de bilgi aldık problemsiz çalışıyor” dedi.

    Ukrayna'da termik santral de patlama VİDEO

    MÜDEHALE DEVAM EDİYOR

    İtfaiye ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nin termik santraldeki müdahalesi devam ediyor.

    Ukrayna da termik santral de patlama #1

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