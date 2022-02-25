Ukrayna'da yeni doğan bebekler sığınağa taşındı

Bebekler, yaşanabilecek saldırılardan korunmak için hastanenin sığınağına indirildi. Doktor Surkov, içinde bulundukları tabloyu özetledi.

Ukrayna'da sivil halk, saldırılar karşısında ya metrolara sığınıyor ya da ülkenin batısına doğru kaçıyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Dnipro şehrinde ortaya çıkan manzara ise savaşın öteki yüzünü gözler önüne serdi.

BEBEKLER SIĞINAKTA

Dnipro'da bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebekler, olası saldırılar karşısında güvende kalmaları için binanın alt katındaki sığınağa taşındı.

Bazı bebeklerin doğumlarının üzerinden birkaç saat geçtiği, bazılarının ise birkaç gün önce dünyaya geldiği kaydedildi. Battaniyelere sarılan bebekler, derme çatma yataklarda yatırılmak zorunda kaldı.

DOKTOR YAŞANANLARI ANLATTI

New York Times'ın haberine göre, yenidoğan birimi şefi Dr. Denis Surkov, "Burası yenidoğan yoğun bakım ünitesi. Bir bomba sığınağında. Hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim gerçeğimiz" diyen Surkov, gergin olduklarını sözlerine ekledi.