Ukrayna'da Zelenskiy'den, cephe hattındaki birliklere ziyaret Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti.

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İHA

Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den bu yana devam ediyor.

İki tarafın da kayıplara dair bilgileri yanlı olsa da, savaşta her iki taraftan da en az 100 bin askerin ve 10 binden fazla sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşta Ukrayna, batılı ülkelerin silah ve mühimmat desteği ile direnişini sürdürüyor.

Zelenskiy, cephe hattını ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti.

Askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14’üncü mekanize tugayın komutanı Yarbay Oleksiy Trubnikov ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)