20 binden fazla kişi, vaka artışı nedeniyle yeniden karantina uygulamasına geçilmesini başkent Kiev'de protesto etmeye başladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve koronavirüsün Ukrayna’da ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasına geri dönüldü.

Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı başkent Kiev’de Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, karantinanın 9 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Kararın ardından binlerce kişi Kiev sokaklarına akın etti.

20 BİN KİŞİ PROTESTO İÇİN SOKAKLARDA

Ukrayna’nın farklı şehirlerinden de gelen protestocularla beraber 20 bin kişi karantinanın ikinci gününde Kiev’deki meydanda toplandı. Polis, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve ambulanslar hazır bekletildi.

Ukrayna’daki yeni karantina protesto edildi VİDEO

"KOVSALAR DA GİTMEYECEĞİZ"

Karantina karşıtı grup, "Haksız şartlarda karantina uygulanıyor", "Buradayız sesimizi duyuracağız", "Kovsalar da gitmeyeceğiz", "Barışçıl biçimde protestolar devam edecek" şeklinde sloganlar attı.

Uygulama kapsamında sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmet veremiyor. Okullarda uzaktan eğitime geçilirken, kuaför salonları sadece randevu ile hizmete açık ve restoranlar ise yalnızca paket servisi yapıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 7 BİNLERDE

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saate yönelik açıklanan rapora göre 7 bin 893 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 3 bin 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Rapora göre, 2 bin 993 kişi iyileşerek sağlığına tekrar kavuşurken 157 kişi ise hayatını kaybetti.