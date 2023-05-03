Ukrayna'dan Kremlin'deki saldırılarla ilgili açıklama: Bilgimiz yok Kremlin'in 2 İHA ile hedef alınmasına ilişkin Ukrayna cephesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddialar reddedilerek, "Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok" ifadelerini kullanıldı.

ensonhaber.com Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş farklı bir boyuta geçti. Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e İHA ile saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı. Bunun üzerine açıklamalar peş peşe geldi. Saldırı sırasında hava araçlarının Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. "Cihazlar devre dışı bırakıldı" Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servislerin radar harp sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucunda cihazlar devre dışı bırakıldı." denildi. O anlara ait görüntüler de paylaşıldı. İddialar yalanlandı Konuya ilişkin Ukrayna'dan da açıklama geldi. Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Basın Sözcüsü Nikiforov: "Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.