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    Ukrayna'dan NATO ve Avrupa Birliği'ne nükleer silah uyarısı

    Ukrayna'dan NATO ve Avrupa Birliği'ne nükleer silah uyarısı

    Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması halinde, Rusya'ya karşı kendilerini korumak için yeniden nükleer silah sahibi olmak zorunda kalacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 06:15
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 07:03
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    Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan siyasi gerilim, askeri bir boyutta büyümeye devam ederken, Ukrayna tarafından NATO'ya ve AVrupa Birliği'ne ilginç bir uyarı geldi.

    "YA NATO'YA GİRERİZ YA DA KENDİ BAŞIMIZA SİLAHLANIRIZ"

    Alman devlet radyosu Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız, ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #1

    "NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLABİLİRİZ"

    Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ekleyerek, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" dedi.

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #2

    SOVYETLER'DEN KALMA DEVASA CEPHANELİKLERİ VARDI

    Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğini barındıran Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik teminatları sonrası, 1994'te nükleer başlıklardan vazgeçmişti.

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #3

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #4

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #5

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #6

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #7

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #8

    Ukrayna dan NATO ve Avrupa Birliği ne nükleer silah uyarısı #9

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