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    Ukrayna'dan 'Rus general Rezantsev öldü' açıklaması

    Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıpları her geçen gün artıyor. Son olarak Rusya'nın 49. Birleşik silah ordusu komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 22:33
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    Ukrayna'dan 'Rus general Rezantsev öldü' açıklaması

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, görüntülü açıklamada, Rus Korgeneral'in Ukrayna askeri birliklerince Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğünü açıkladı.

    "KORGENERAL YAKOV REZANTSEV'İ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya’nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdi" dedi.

    Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna’ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3’ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç, "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645’i öldü, geriye kalan 3 askerden 2’si de yaralı" diye konuştu.

    48 yaşındaki Rus tümgeneralin, işgalin dördüncü gününde "Savaşın kısa sürede biteceğini" söylediği gelen bilgiler arasında bulunuyor.

    Ukrayna dan Rus general Rezantsev öldü açıklaması #1

    "PUTİN'iN 6 GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ"

    Bununla birlikte, Rezantsev'in ölümüyle birlikte işgalin başından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 generalini kaybettiği iddia edildi.

    Son bir ayda Rus ordusunun komuta kademesinden 15 ismin öldürüldüğü de Kiev'in iddiaları arasında yer alıyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.


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