Ukrayna'dan Rusya'ya drone'lu saldırılarda artış yaşanıyor Ukrayna güçleri, İHA'lı saldırılarla Rusya'nın enerji tesislerini hedef alıyor. Moskova yönetiminin gelirlerini azaltmak isteyen Kiev, asimetrik kampanya yürütüyor.

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ensonhaber.com

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara maruz kalıyor.

Kiev yönetimi, Rus ordusu karşısında direnç gücünü artırmak isterken, bu noktada İHA'lar, Ukrayna için kritik bir role sahip.

The Guardian, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky liderliğindeki Ukrayna'nın, Rusya'nın derinliklerine insansız hava aracı saldırılarıyla mücadeleyi artırdığını yazdı.

"Putin'in gücüne yetişemediler, akıllı savaş yürütüyorlar"

Haberde, "Putin'in askeri gücüne yetişemeyen" Ukrayna'nın, düşmanın petrol ve gaz tedarik hatlarına saldırmak için "akıllı savaş" yürüttüğü belirtildi.

Geçtiğimiz üç hafta boyunca Ukrayna'nın, Rusya'nın enerji altyapısına zarar verdiğine dikkat çekildi.

Rusya'nın petrol tesisleri hedefte

Rusya'nın üçüncü büyük petrol üreticisi Gazprom Neft'e ait tesislerin yakınında patlama meydana geldiği, daha sonra bir kamikaze drone'un Oryol bölgesindeki bir petrol deposuna düşürüldüğü bildirildi.

Drone'lar, ilk kez Leningrad bölgesine ulaştı

18 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in memleketi olan St Petersburg'daki bir başka petrol terminalinin saldırıya uğradığı kaydedildi. Şubat 2022'deki işgalden bu yana ilk kez insansız hava araçlarının Leningrad bölgesine ulaştığı notuna yer verildi.

Rus ordusuna yakıt sağlayan terminal vuruldu

Belarus ve Ukrayna'ya çok da uzak olmayan Klintsy kasabasındaki bir petrol deposunda da büyük çaplı yangın çıktığı ifade edilerek şunlar aktarıldı:

Üç gün sonra insansız hava araçları Finlandiya Körfezi'ndeki Baltık limanı Ust-Luga'yı ve Novatek şirketine ait bir ana petrol terminalini vurdu. Bu terminal, Rus ordusuna yakıt sağlıyor. Görgü tanıkları, 'Patlayınca yer sarsıldı' dedi.

Petrol rafinerisine drone çarptı

Ukrayna'dan Rusya'ya artan drone saldırılarına örnekler verilerek şöyle denildi:

Rusya'nın güneyinde Karadeniz'de bulunan Tuapse petrol rafinerisine drone çarptı. Yakınlarda, Putin'in favori tatil yeri olan Soçi'deki havalimanı kapatılmak zorunda kaldı.

Ukrayna'nın asimetrik savaşı

Bu yıl şu ana kadar Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının ülke genelinde en az dört Rus petrol ve gaz terminalini vurduğu belirtildi.

Saldırıların, Kiev'in enerji endüstrisini felce uğratmak ve Moskova'yı savaşını finanse etmek için kullandığı milyarlarca dolarlık küresel gelirden mahrum bırakmak amacıyla giderek büyüyen asimetrik kampanyasının bir parçası olduğu aktarıldı.

420 milyar dolarlık ihracat geliri

Rusya'nın geçen yılki 420 milyar dolarlık ihracat kazancının yaklaşık yarısının petrolden geldiği anımsatıldı.

Ayrıca Putin'in, silah üretimini artırarak Rusya'yı savaş ekonomisine dönüştürdüğü bildirildi.