Ukraynalı askerin ölmeden önceki son araması ortaya çıktı

Haber Merkezi

2022 yılından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılına girerken, savaşın yarattığı insani kriz derinleşiyor.

Geçen süre zarfında 11 milyondan fazla kişi, Ukrayna'da yerinden edildi. Bu trajik durum, 7,8 milyon kişinin başka ülkelere mülteci olarak sığınmasına neden oldu.

Toplamda yaklaşık 7 bin sivil hayatını kaybetti. Ayrıca, çatışmaların etkisiyle altyapı büyük zarar gördü, sağlık hizmetleri aksadı ve eğitim sistemleri çöktü.

Savaşta hayatını kaybeden bir Ukraynalı askerin cep telefonundaki son Google aramaları, savaşın acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Askerin aramalarında "Trump savaşı ne zaman bitirecek?", "Bu savaş ne zaman bitecek?", "Trump savaşı bitirecek mi?" ve "Ukrayna-Rusya müzakereleri" gibi sorgular yer aldı.

SAVAŞIN KADERİ İÇİN GÖZLER TRUMP’TA

Donald Trump 2024 ABD başkanlık seçimleri kampanyası sırasında defalarca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı 24 saat içinde sona erdirebileceğini söyledi.

Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.