Ukraynalı kadın boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi

Saçlarıyla Rapunzel lakabını alan Ukraynalı kadın, görenleri hayrete düşürüyor. Boyunu aşan saçlarını 2 günde bir yıkadığını belirten kadın, doğal şampuanlardan da vazgeçmiyor.

Ukrayna’nın Odessa şehrinde yaşayan ve avukat olan Alla Perkova, saçlarını küçüklüğünden beri hiç kestirmedi.

Saçlarına sürekli bakım yapan ve uzamasını sağlayan Perkova, dikkat çeken bu uzunlukla Instagram’da 34 bin takipçiye ulaştı.

BOYUNU GEÇTİ

Hiç kestirmeden ve uzatma ürünlerini kullanmadan saçlarını uzattığını söyleyen 37 yaşındaki Perkova, bu halinden fazlasıyla memnun…

Saçlarının boyunu 1.65 santimetreye kadar uzatmayı başaran Perkova, 1.60’lık boyunu geçen saçlarının daha fazla uzamasını istiyor.

YÜRÜRKEN DİKKAT EDİYOR

Alla, sosyal medyadaki hayranlarından aldığı olumlu tepkilerle mutlu olurken, eleştirilere karşı ise sık sık paylaşım yapıyor.

Perkova, bu sayede Victoria's Secret ve ABD'li oyuncu ve müzisyen Jared Leto ile çalışıyor.

Gün içerisinde saçlarının kendisini zorlamadığını söyleyen Perkova, yalnızca yürürken saçlarına takılmamak için dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

AİLESİ DE KOCASI DA DESTEKLİYOR

Ailesi de kadının saçlarını uzatmasına destek veriyor.

Annesi, hayatı boyunca saç uzunluğunu korumasına yardım etmekten gurur duyarken, Alla'nın kocası Edward da onun uzun saçlarını çok sevdiğini dile getiriyor.

10 yıldır evli olan Perkova, eşinin saçlarını çok beğendiğini ve ona saçlarını uzatmasında destek olduğunu belirtiyor.

“KİMSE BUNUN NASIL HİSSETTİRDİĞİNİ BİLMİYOR”

Saçlarını iki günde bir yıkayan Perkova, normal saçlar için kullanılan doğal şampuanları kullandığını aktarıyor.

Saç maskesi veya yağları çok az kullandığını söyleyen Perkova, uçlarından az da olsa saçını hiç kestirmediğini söylüyor.

Alla, "Bazı insanlar saçımı normal uzunlukta kestirmemi ve öyle kullanmam gerektiğini söylüyor ama kimse bunun nasıl hissettirdiğini bilmiyor." diyor.