Ukraynalı polis Mariana, 2 yıl sonra serbest bırakıldı: Kilo kaybetti, saçları döküldü Polis Mariana, esir değişimi kapsamında serbest kaldı. Araçtan inerken ağlayan kızı Mariana hakkında konuşan anne, "Rus tarafına çekmeye çalışıyorlardı" dedi.

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ensonhaber.com

Ukrayna polisi 24 yaşındaki Mariana Çeçeliuk, yıllar süren esaretin ardından serbest bırakıldı.

Çeçeliuk, Rusya ile Ukrayna arasındaki 52'nci takas kapsamında serbest bıraktığı savaş esirleri arasında yer aldı. Mariana, 2 yıldan fazla bir süredir esaret altındaydı.

Rus güçleri tarafından yakalanan Mariana'nın, kötü muamelelere maruz kaldığı iddia edildi.

Araçtan iner inmez ağladı

Serbest bırakılan Ukraynalı polis, çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı. Araçtan indiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Çeçeliuk'un yanı sıra kız kardeşi de Nisan 2022'de Azovstal çelik fabrikasında Rus bombardımanlarından saklanırken esir alınmıştı.

Annesi: Kilo kaybetti, saçları döküldü

Aile, polis kızlarının esir tutulduğu süre boyunca sağlık durumunun kötüleştiğini ve bronşit hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

Mariana'nın annesi Natalia, "Tedaviye rağmen sağlığı düzelmedi. Kilo kaybetti, bağışıklık sistemi zayıfladı, saçları dökülmeye başladı." dedi.

"Rus tarafına çekmeye çalışıyorlardı"

Natalia, "Kızımı hem fazla maaş hem de korkutma gibi vaatlerle Rus tarafına çekmeye çalışıyorlardı. Ama bunları reddetti." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı polis Mariana Çeçeliuk, Kiev ile Moskova arasındaki son tutuklu takası kapsamında cuma günü serbest bırakılan 75 Ukraynalıdan biriydi. Ayrıca 75 Rus tutuklu da serbest kaldı.