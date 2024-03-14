Ukraynalı sabotaj gruplarından Kursk ve Belgorod'a sızma girişimi Rusya'nın güneyinde yer alan Kursk ve Belgorod bölgelerine Ukraynalı sabotaj gruplarının sızma girişiminde bulunduğu açıklandı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna ile Rusya arasında 2 yılı aşkındır devam eden savaşta Ukrayna güçlerinin, Rus kentlerine yönelik saldırıları sürüyor.



Rusya'nın Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) basın servisinin bildirisine göre, birlikler Kursk bölgesindeki Tetkino yerleşim birimine yakın Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını başarıyla püskürttü.

Ayrıca açıklamada, Rosgvardiya birliklerinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) personeliyle birlikte operasyon düzenlediği ifade edildi.

Sabotaj ve keşif grupları engellendi

Kursk Valisi Roman Starovoyt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının Tetkino yerleşim birimindeki saldırısının Rus güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

200'e yakın Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod bölgesinde Spodaryuşino yerleşim birimine saldırısını engellediğini duyurdu.

Açıklamada, "Hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda 195 askeri personel, 5 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 adet UR-77 kundağı motorlu mayın temizleme roketatar ve 3 askeri iş makinesi etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Daha önce 12 Mart'ta da Belgorod ve Kursk bölgelerine Ukraynalı sabotaj gruplarının girmeye çalıştığı ancak Rus güvenlik güçlerince saldırıların püskürtüldüğü hatırlatıldı.