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Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı

Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı

Birçok ülkede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle eylemler düzenlendi. Ukrayna'dan kaçmaya çalışanlar kadar Ukrayna dışında hayatına devam edenlerin de gözlerinde yaş vardı.