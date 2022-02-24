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    Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı

    Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı

    Birçok ülkede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle eylemler düzenlendi. Ukrayna'dan kaçmaya çalışanlar kadar Ukrayna dışında hayatına devam edenlerin de gözlerinde yaş vardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 17:51
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    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ile Avrupa kıtasında tansiyon yükseldi.

    Başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktadan patlama sesleri duyuldu.

    Ukraynalılar, güvenlikleri için yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya başladı. Askeri operasyondan kaçan sivillerin varış noktası Polonya oldu. Kadınlar, gözyaşları içinde ülkelerini arkalarında bıraktı.

    Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı #1

    Polonya sınırında çekilen görüntülerde, Ukraynalıların araçlarının uzun sıralar oluşturduğu görüldü.

    Vatandaşlar, sınırı geçebilmek için uzun süre sırada bekledi.

    TREN, PRZEMYSL KENTİNE ULAŞTI

    Öte yandan, Odessa'dan Lviv kenti üzerinden trenle yola çıkan Ukraynalılar da Polonya'nın Przemysl kentindeki tren istasyonuna ulaştı.

    Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı VİDEO

    MÜLTECİ GÖÇÜ BAŞLAYABİLİR

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun, Polonya'ya toplu bir mülteci göçüne neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Kiev'den panik halinde ayrılmaya çalışan halk VİDEO ARŞİV

     

    Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı #2

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