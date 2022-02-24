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- Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı
Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı
- AA & Ensonhaber
- 24.02.2022 - 17:01
- Güncelleme : 24.02.2022 - 17:51
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ile Avrupa kıtasında tansiyon yükseldi.
Başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktadan patlama sesleri duyuldu.
Ukraynalılar, güvenlikleri için yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya başladı. Askeri operasyondan kaçan sivillerin varış noktası Polonya oldu. Kadınlar, gözyaşları içinde ülkelerini arkalarında bıraktı.
Polonya sınırında çekilen görüntülerde, Ukraynalıların araçlarının uzun sıralar oluşturduğu görüldü.
Vatandaşlar, sınırı geçebilmek için uzun süre sırada bekledi.
TREN, PRZEMYSL KENTİNE ULAŞTI
Öte yandan, Odessa'dan Lviv kenti üzerinden trenle yola çıkan Ukraynalılar da Polonya'nın Przemysl kentindeki tren istasyonuna ulaştı.
Ukraynalı siviller, Polonya’ya ulaştı VİDEO
MÜLTECİ GÖÇÜ BAŞLAYABİLİR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun, Polonya'ya toplu bir mülteci göçüne neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kiev'den panik halinde ayrılmaya çalışan halk VİDEO ARŞİV