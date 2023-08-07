Ukrayna'nın iki yüzü: Kimi cephede kimi havuzda Rusya savaşı nedeniyle zorunlu askerlik için sokaklardan zorla cepheye götürülen Ukraynalıların yanında Kiev sosyetesinin havuz partileri hız kesmeden devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Rusya-Ukrayna savaşı 1,5 yılı geride bıraktı. Savaş binlerce ölü, daha fazla yaralı ve milyonlarca mülteciye neden oldu. Savaş uzadıkça iki ülkede de huzursuzluk büyüyor. Ukrayna'da iki farklı hayat Çatışmaların Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştığı bu günlerde, ülkede iki farklı hayat dikkat çekiyor. Askerler cephede savaşırken özellikle başkent Kiev'de hayat olağan akışına döndü. Öyle ki gece hayatı ve yaz tatili Ukraynalıların savaştan önceki dönemlerine döndü. Batı desteğiyle silahlanan Ukrayna ordusunda asker ihtiyacı zorunlu askerlikle sağlanıyor. Birçok ukraynalı genç bu kapsamda zorla silah altına alınarak cepheye götürülüyor. Sosyete havuzda tatile devam ediyor Bir yanda yaka paça silah altına alınan gençler görülürken bir yanda ülkenin sosyetesi eğlencede... Kiev'in en lüks kulüplerinden birisi olan Fifty Beach Club, sosyal medya hesabından askerlik çağındaki sağlıklı zengin gençlerin nargile içip eğlendiği, alkollü kokteyller tükettiği ve güneşin tadını çıkardığı videoları paylaşıyor. Görüntülerde sanki ülke savaşta değilmiş gibi gençler havuz eğlencesinde kendilerinden geçiyor.