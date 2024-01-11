Ukrayna'nın Kirpi konvoyu görüntülendi Seyir halindeki mayına karşı korumalı araçlar kameraya yansıdı. Araçların gittiği yön hakkında bilgi verilmedi.

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ensonhaber.com

Zorlu kış şartlarında devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, her iki ülkenin askerleri çatışmalarını kar ve çamur kaplı arazilerde sürdürüyor.

Karşılıklı saldırılar, bölgedeki gerginliği tırmandırırken, sivillerin güvenli bölgelere göçü devam ediyor.

Zırhlı muharebe aracı

Ukrayna, bu süreçte NATO üyesi ülkelerden çeşitli silah sistemleri ve diğer askeri ekipmanları tedarik etti.

Kiev'e sağlanan araçlar arasında, Türkiye'de üretilen zırhlı muharebe aracı Kirpi de yer alıyor.

Ukrayna'da Kirpi konvoyu

Mayına karşı korumalı araçlar, Ukrayna'da konvoy halinde ilerlerken başka bir araçtan görüntülendi.

Araçların hangi yöne doğru ilerlediği henüz bilinmiyor.

Kirpi, mayına karşı üstün koruma sağlayan bir araç sınıfında ve başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından savunma aracı olarak kullanılıyor.