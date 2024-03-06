Ukrayna'nın Rusya iddiası: Asker kaybı 420 bin 270'e yükseldi Ülkedeki Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaşadığı asker kaybına ilişkin son durumu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Kiev'in öne sürdüğü bilgiye göre, Rusya yüz binlerce askerini savaş alanında kaybetti.

420 bin 270 Rus askeri etkisiz hale getirildi

6 Mart tarihli açıklama, Rusya'nın, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 420 bin 270 askerini kaybettiğini söylüyor.

Bu sayıya Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün uğradığı bin 250 kaybın da dahil olduğu belirtildi.

İmha edilen askeri araç sayısı

Ukrayna'ya göre, Rusya ayrıca 6 bin 678 tank, 12 bin 728 zırhlı savaş aracı, 13 bin 479 araç ve yakıt deposunu da kaybetti.

10 bin 308 topçu sistemi, bin 8 çoklu fırlatma roket sistemi, 701 hava savunma sistemi, 347 uçak, 325 helikopter, 7 bin 921 drone, 26 gemi ve tekne ile bir denizaltının da imha edildiği kaydedildi.

Zelensky: Hedefimiz NATO'ya üye olmak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, hedeflerinin NATO'ya üye olmak olduğunu ve bunu hak ettiklerine inandığını belirtmişti.

Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden çekilme kararının mantıklı ve adil olduğunu, çünkü bunun gerekli silah gelene kadar Ukraynalıların hayatlarını koruduğunu aktaran Zelensky, "İnsanlarımızı, askerlerimizi koruyoruz, çünkü savunmanın anlamı budur." demişti.