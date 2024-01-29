Ukrayna'nın Rusya'ya drone'lu saldırılarından yeni görüntüler İHA'larla Rusya'ya karşı üstünlük kurmaya çalışan Ukrayna, saldırılarına devam ediyor. Belirlenen hedeflerden bazılarının vurulduğu anlar ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna ordusu, insansız hava araçlarına (İHA) aktif şekilde başvurmaya devam ediyor.

Havadan sadece keşif yapmakla kalmayan Ukrayna, aynı zamanda belirlediği hedeflere saldırılar düzenliyor.

Ukrayna'dan Rusya'ya drone'lu saldırılar son haftalarda artış gösteriyor. Buna ek olarak Kiev yönetimi, Batı'dan yeni hava savunma sistemleri almak istiyor.

Rus hedeflerine düzenlenen saldırılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hem Rus askerlerine hem de Rus ordusuna ait zırhlı araçlara düzenlenen drone saldırıları gözler önüne serildi.

Saldırılar sonrası tankların patlayarak alevlere teslim olduğu anlar kaydedildi.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de saldırmasıyla başlayan savaştan önce Ukrayna'da drone birlikleri yoktu.

"Drone olmadan sürdürülmesi imkansız"

Ukrayna askeri yetkilileri, "Modern savaş faaliyetinin drone olmadan sürdürülmesi artık imkansız." diyor.

Eskiden keşif gruplarının yaptığı tüm işlerin artık havadan yapıldığına dikkat çekilerek, saldırı drone'larının sahada önemli kazanımlar sağladığına vurgu yapılıyor.