AA

Ukrayna'ya, ABD silahlarını Rus topraklarında kullanma izni iddialarına Pentagon'dan yanıt geldi.

Kameralara kapalı düzenlenen basın toplantısında konuşan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecileri bilgilendirdi.

"VEREBİLECEĞİM BİR DETAY YOK"

Hafta sonu ABD medyasında çıkan, Joe Biden yönetiminin Ukrayna konusunda yeni bir adım atarak uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacağı yönündeki haberlere ilişkin sorulan sorulara Singh, "Bu konuda verebileceğim bir detay yok." yanıtında bulundu.

Singh, söz konusu haberleri gördüğünü ancak "doğrulayamayacağını" belirterek ısrarlı sorulara rağmen yorum yapmaktan kaçındı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği aktarılmıştı.

ÖNEMLİ BİR KARAR OLACAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Bu kararda, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğu iddia edilmişti.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendirilmişti.

SORUNSUZ GEÇİŞ VURGUSU

Sözcü yardımcısı Singh, 5 Kasım'da yeni ABD Başkanı seçilen Trump'ın kuracağı yeni yönetime devir teslim konusunda Pentagon'da henüz herhangi bir temas olmadığını da belirterek sorunsuz bir geçiş için hazır olduklarını tekrarladı.

Trump yönetimi tarafından atanan yeni savunma bakanının üst düzey askeri yetkililerin görevlerine son vereceği iddialarıyla ilgili bir soruya da Singh, Trump döneminin sözcüsü olmadığını ve de varsayımsal iddialar hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Singh, şu ifadeleri kullandı: