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    Ukrayna'ya askeri harekatı gösteren harita

    Ukrayna'ya askeri harekatı gösteren harita

    Rus ordusunun sınırı geçmesinin ardından Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Bölgedeki son gelişmeler, harita üzerinde ortaya çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 13:58
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri harekat başlattıklarını duyurdu.

    Başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere Harkov, Kramatorsk, İvano-Frankivsk, Lviv, Mariupol ve Odesa şehirlerinde patlamalar meydana geldi.

    Yine Kiev’deki Boryspil Havalimanı yakınları, silahlı çatışmaya sahne oldu.

    UKRAYNA'DA SON DURUM

    Putin, Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını söylerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise kendilerini savunacaklarını vurguladı. Putin ayrıca, Ukrayna ordusundan "silahlarını bırakmalarını" istedi.

    Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları ve ardından patlamaların yaşandığı noktalar haritaya yansıdı.

    ASKERİ HEDEFLER

    Rusya'nın Ukrayna'da hedef alabileceği noktalar; "donanma, askeri ve hava üsleri, enerji ve nükleer güç santralleri, Dinyeper'den geçen köprüler" şeklinde sıralandı.

    RUS ORDUSU SINIRI GEÇTİ

    Rus askerlerinin, Odessa'ya çıkarma yaptığı ve Harkov kentinden de sınırı geçtiği aktarıldı.

    Bu arada Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

    Ukrayna ya askeri harekatı gösteren harita #1

    Ukrayna ya askeri harekatı gösteren harita #2

    Kiev metrosu bomba sığınağı olarak kullanılıyor ViDEO


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