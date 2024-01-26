Uluslararası Adalet Divanı: İsrail hakkındaki soykırım davası düşürülmeyecek Divan Başkanı Donoghue, İsrail hakkındaki soykırım davasının devam edeceğini söyledi. Lahey'deki mahkeme, İsrail'den soykırıma son vermesini istedi.

AA & Ensonhaber

Gazze'yi kana bulayan İsrail hakkında soykırım davası açıldı.

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava Lahey’de görüldü.

İsrail, davanın düşürülmesini talep etti. Ancak davanın düşürülmeyeceğini belirten Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue, Güney Afrika ve İsrail temsilcilerini karşılayarak duruşmayı başlattı.

Divan, soykırım davasında İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatlandığına hükmetti.

İsrail'e çağrı: Soykırımı önlemek için her türlü tedbiri al

İsrail'e soykırımı önlemek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri almasını emreden Divan, soykırıma son verilmesini istedi.

Divan yargıçları, İsrail'i Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca soykırım eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.

Büyük sivil kayıplarına neden oldu

Donoghue, İsrail'in, Gazze'de karadan, havadan ve denizden başlattığı büyük ölçekli askeri operasyonun, büyük sivil kayıplarına, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına ve Gazze nüfusunun ezici çoğunluğunun yerinden edilmesine neden olduğunu söyledi.

"Derin endişe duyuyoruz"

Söz konusu yargıç, mahkemenin bölgede ortaya çıkan insanlık trajedisinin boyutunun son derece farkında olduğunu ve devam eden can kaybı ve insanların acılarından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Yargıç Donoghue, mahkemenin davada acil durum tedbirlerine karar verme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Dava düşürülmeyecek: İddialar soykırım kapsamına giriyor

Yargıç, mahkemenin davayı düşürmeyeceğini söyledi ve "Soykırım davasına ilişkin yeterli ihtilaf kanıtı mevcut." dedi.

Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğinin altını çizdi.

Divan Başkanı ayrıca, Filistinlilerin sözleşme kapsamında "korunan grup" olduğu bilgisini paylaştı.

"Gazze ölüm ve umutsuzluk yeri haline geldi"

Joan Donoghue, konuşmasında, Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in "Gazze bir ölüm ve umutsuzluk yeri haline geldi." şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.

Öte yandan Filistin İnisiyatifi Hareketi, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım davasını kabul etmesinin, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı ilk kez yargılanması anlamına geldiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanması için acil ve etkili önlemler alması gerektiği kaydedildi.

Filistin: Memnuniyetle karşıladık

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın emirlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu emirleri hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına dair "önemli bir hatırlatma" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı kararının özeti