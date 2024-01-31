Uluslararası Adalet Divanı kararını verdi! Rusya, Ukrayna'da suçlu bulundu Uluslararası Adalet Divanı tarafından Rusya, Ukrayna'nın doğusunda Terörle Mücadele Anlaşması'nı ihlalden suçlu bulundu..

ensonhaber.com

Şubat 2022'de başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor..

Ukrayna davayı Rusya'nın saldırılara başladığı 24 Şubat'tan sadece birkaç gün sonra açmıştı.

Kiev, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda soykırım yaşandığını iddia ederek ülkesinin işgalini haklı göstermek için yanlış yere kullanarak uluslararası hukuku suistimal ettiğini savunuyordu.

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya ile ilgili kararını duyurdu..

"Rusya anlaşmayı ihlal etti"

Karar göre, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Terörle Mücadele Anlaşması'nı ihlal ettiği belirtildi.

Rusya suçlu bulundu.

Ukrayna'nın tazminat talebine ret

Adalet Divanı, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.