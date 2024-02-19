Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmalar bugün başlayacak İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak uluslararası yargı önünde hesap vermesine yönelik süreç, bugün Uluslararası Adalet Divanı'ndaki 'danışma görüşü duruşmasında' yine gündemde olacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş, sözlü beyanlarda bulunacak.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin'deki işgaline ilişkin uluslararası tepkiler giderek artıyor.

2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in bu bölgedeki politikaları ve uygulamaları konusunda adım attı ve bu uygulamaların insanlık onurunu hiçe sayan yönlerinin hukuki sonuçlarını değerlendirmek üzere danışma görüşü talep etti.

İsrail'in hukuksuz eylemleri değerlendirilecek

Uluslararası Adalet Divanı, bu talebe yanıt vererek İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemleri değerlendirecek.

Bu önemli süreçte, Türkiye dahil olmak üzere 52 devlet ve üç uluslararası kuruluşun beyanlarda bulunması bekleniyor.

Türkiye 26 Şubat'ta görüşlerini aktaracak

Halka açık olarak düzenlenecek olan duruşmalar, Filistin'in sunumuyla başlayacak. 52 ülke ve üç uluslararası kuruluşun sözlü beyanları bir hafta boyunca dinlenecek. Türkiye de 26 Şubat'ta Divan'da görüşlerini aktaracak.

Lahey Barış Sarayı'ndaki oturumlar, canlı olarak yayınlanacak. Divan, oturumların sonunda bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü sunacak.

Uluslararası Adalet Divanı, 2004 yılında verdiği bir kararda, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiği yönünde bir görüş bildirmişti.

