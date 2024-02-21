Uluslararası Af Örgütü'nde Fransa'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdur Gazze Şeridi'nde soykırım yaşanma riskine dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi Başkanı Jean-Claude Samoullier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İsrail'e silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı.

AA & Ensonhaber

Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinde Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi Başkanı Jean-Claude Samoullier'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektup yayımlandı.

Samoullier, mektupta Gazze Şeridi'nde soykırım yaşanma riskine dikkati çekerek Fransa'nın İsrail'e silah satışlarını durdurmasını talep etti.

Fransa'nın İsrail'e savaş malzemesi göndermeye de derhal son vermesini isteyen Samoullier, meşru müdafaa hakkının savaş kuralları çerçevesinde kullanılması gerektiğini belirtti.

"Fransa soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeli"

Samoullier, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararına da uyması gerektiğini vurguladı.

Tüm devletlerin Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasını gözetmek zorunda olduğuna işaret eden Samoullier, şu ifadeleri kullandı:

Bu, Uluslararası Af Örgütü'nün aylardır tekrarladığı gibi kalıcı ateşkes ve İsrail'e silah ve savaş malzemesinin teslimatının durdurulmasından geçiyor. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak Fransa, soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeli. Bu, İsrail'e soykırım riski kapsamına girecek eylemlerde bulunmasını sağlayacak malzemeleri vermemekten geçiyor.

Samoullier, halihazırda İspanya gibi bazı ülkelerin İsrail'e silah ihracatını durduğunu hatırlattı.

Ayrıca Samoullier, Fransa'nın Silah Ticareti Anlaşması (ATT) ve 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası taahhütlerine uyması gerektiğini vurguladı.