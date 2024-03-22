Uluslararası basından Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine övgü: Durmayacaklar Uluslararası savunma yayın organları, Türkiye'nin ilk insansız denizaltısı olan 'Deringöz' ve dikey füze fırlatma sistemi 'MİDLAS'ı öven analiz yazıları yayınladı. Ayrıca Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde attığı adımlara da değinildi.

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Türkiye, savunma sanayinde yerli ve milli üretim konusunda büyük adımlar attı ve bu alandaki başarılarıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Özellikle insansız hava araçları, İHA'lar ve SİHA'lar konusundaki başarısıyla öne çıkan Türkiye, bu teknolojilerdeki yerli üretim ve geliştirme çalışmalarıyla savunma sanayinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Bunun yanı sıra, milli tank, füze savunma sistemleri ve deniz platformları gibi stratejik öneme sahip alanlarda da başarılı projelere imza atan Türkiye, savunma sanayindeki yerlileştirme ve teknoloji transferi konularında uluslararası platformlarda önemli bir rol üstleniyor.

Uluslararası savunma yayın organları da Türkiye'nin attığı bu adımları yakından takip ediyor.

Akıncı İngiliz medyasında: Baykar envanterini genişletiyor

Önde gelen savunma yayın organlarından İngiliz Jane's Report, Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin son teknoloji silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Akıncı'nın, yerli üretim Roketsan Çakır seyir füzeleriyle donatıldığını duyurdu.

Akıncı İHA, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir şekilde Çakır füzesiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve hedefini başarıyla vurdu. Jane's Report, Akıncı'nın yine yerli üretim olan mini güdümlü akıllı füzeler olan MAM-L ve MAM-T füzelerini envanterinde bulundurduğunu belirtti. Ayrıca, bu füzelerin lazer yönlendirme sistemine sahip olduğunu vurguladı.

Jane's, "Akıncı aynı anda MAM-L, MAM-T ve daha küçük olan MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Baykar, Çakır'ı da SİHA'ya entegre ederek mühimmat envanterini genişletiyor" ifadelerini kullandı.

Deringöz üstün kabiliyetiyle dikkat çekti

Aselsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk otonom denizaltı aracı olan "Deringöz", çok bilinen denizcilik yayın organı Naval Today tarafından dalış testlerinin başarıyla tamamlandığına dair bir duyuruyla küresel savunma sektörüne tanıtıldı.

İnsansız sualtı araçlarının askeri ve sivil alanlarda çeşitli görevler için kullanılabileceği vurgulanarak, yüksek manevra kabiliyeti, isabetli navigasyon kapasitesi, görev mühimmatının geniş çeşitliliği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri ile kablosuz iletişim özelliklerinin yanı sıra Deringöz'ün öne çıkan özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi.

MİDLAS'ın TCG Istanbul'dan başarılı atışı

600 metre derinlikte görev yapabilen ve “üstün kabiliyetli” olarak tanımlanan Deringöz için Naval Today sitesinde insansız sualtı araçlarının görev yelpazesi de “sualtı araştırma, gözlem, istihbarat, mayın yer belirleme, boru hattı yeri belirleme, liman ve üs koruma” ifadeleriyle tanıtıldı.

Naval Today ayrıca Türkiye'nin ilk ulusal firkateyni olan TCG Istanbul'dan (F-515) ilk milli dikey füze fırlatma sistemi olan MİDLAS'ın başarıyla HİSAR-D RF füzesini fırlattığını da okuyucularına duyurdu.

Yayın organında “Böylece Türkiye'de ilk kez ulusal bir hava savunma platformu, ulusal bir deniz savaş aracından milli bir fırlatma sistemi kullanılarak test edildi” yorumunda bulunuldu.

"Türkiye deniz mühendislik gücü donanmasını savaş platformlarıyla donatmaya devam edecek"

Naval Today'de ayrıca “Türkiye'nin deniz mühendislik gücü donanmasını gelişmiş teknolojilere sahip savaş platformlarıyla donatmaya devam edecek gibi görünüyor” yorumunda bulunuldu. Yayın organı TCG Istanbul'un geçtiğimiz Ocak ayında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldığının da altını çizdi.

Maldivlerin Bayraktar TB2 alımı

ABD merkezli savunma yayın organı The Defense Post, Maldivler'in ulusal güvenliği ve gözlem/keşif operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla ilk TB2 Bayraktar SİHA'larını aldığını vurguladı.

Yayın organı, TB2'lerin bir hafta içinde operasyonel görevlere başlayacağını belirtirken, ülkenin bu adımıyla 900 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölgesini korumayı planladığını öne sürdü.

37 milyon dolarlık bir anlaşma ile temin edilen TB2 insansız hava araçlarının, Türkiye'den ithal edilmesinin arkasında, ada ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginliklerin etkili olduğu öne sürüldü.

Yayın organına göre, Hindistan'ın bölgedeki egemenlik ve hak iddiaları, Maldivler'i TB2'lerin acil temini konusunda adımlar atmaya sevk etti.