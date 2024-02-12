Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e: Hukuka uymalıydınız Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, İsrail'in saldırılarına vurgu yaparak, hukuka uymayanların, mahkeme harekerte geçtiğinde şikayet ememesi gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazze’de soykırım suçu işlediği için yargılanıyor.

Ayrıca Kasım ayında İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.

UCM Başsavcısı Khan: "Hukuka uymadınız, şikayet etmeyin"

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı İngiliz Hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, İsrail'in saldırılarıyla ilgili kanıtların tartışılmaz olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Ofisimin Filistin’deki durumla ilgili devam eden aktif bir soruşturması bulunuyor. Bu soruşturma, Roma Tüzüğü çerçevesindeki suçlardan sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması amacıyla son derece acil bir mesele olarak ele alınıyor.



Silahlı çatışmalarda geçerli olan yasalar, onları içi boş veya anlamdan yoksun hale getirecek şekilde yorumlanamaz. Geçen yıl Ramallah'ta da dahil olmak üzere bu mesajı sürekli olarak verdim. O zamandan bu yana İsrail'in tutumunda gözle görülür bir değişiklik görmedim. Defalarca vurguladığım üzere yasaları çiğneyenler, Ofisim daha sonra yetkisi dahilinde harekete geçtiğinde şikayet etmemeli.



Yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacak. Ayrıca soruşturmalarımızın önemli bir odak noktası olan esirlerin tamamının derhal serbest bırakılması çağrısını yineliyorum.

Gazze'yi gördüğü halde adım atmadığı için Tunus'ta hakkında dava açılmıştı

Tunuslu STK temsilcileri, hukukçular ve Filistin’in Tunus Büyükelçisi Hayel el-Fehhum, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasında düzenlenen basın toplantısında, UCM Başsavcısı Han aleyhinde, "Gazze’de işlenen soykırıma suç ortaklığı yaptığı" iddiasıyla Tunus Mahkemesinde dava açtıklarını duyurmuştu.

Toplantıda konuşan Tunus Yargıtay'ında görevli avukat Adnan el-İmam,

Tunus STK’ları ve bazı hukukçular, UCM Başsavcısı hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyor. Başsavcı Han, Gazze’ye yönelik saldırıların başlangıcında Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret ettiğinde Filistin halkının acı ve ıstıraplarına tanık olmasına rağmen hukuki olarak hiçbir adım atmadı.

ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan kimdir

2 yıl önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Lahey'deki binasında Mahkeme Başkanı Hakim Piotr Hofmanski huzurunda yeminini eden İngiliz Hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, 9 yıllık Başsavcılık görevine resmen başlamış oldu.

Khan, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, suçluların cezasız kalmaması için çalışacağını ve bu doğrultuda mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne bağlı hareket edeceğini kaydetmişti.

Savcılık birimi olarak mağdurlara çok şey vadedip mahkemeden elleri boş göndermemeleri gerektiğine değinen Khan, gerçeğe uygun hareket edeceklerini belirtmişti.

En son BM adına Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları hakkında inceleme yapan ekibin başkanlığını yürüten Khan, adını ilk kez 2014'te İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve ABD'nin Afganistan'daki savaş suçları üzerine yaptığı soruşturmalarla duyurmuştu.