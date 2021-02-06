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    Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin ile ilgili kararını açıkladı

    Uluslararası Ceza Mahkemesi, mahkemenin Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi, Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarına dair soruşturma açılmasının kapısı açıldı.
    • AA
    • 06.02.2021 - 03:16
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    Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin ile ilgili kararını açıkladı

    Uluslararası Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2019'da İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemesini tamamlamıştı.

    Başsavcı Fatou Bensouda, soruşturmanın kapsamına giren işgal altındaki topraklarda mahkemenin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ilk derece dairesinden karar vermesini talep etmişti.

    MAHKEME FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YARGI YETKİSİNE SAHİP

    Uluslararası Ceza Mahkemesi, mahkemenin Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi. Kararda Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu vurgulandı.

    Alınan kararla İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına dair soruşturma açılmasının kapısı açıldı.

    Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldı. Kararda, Filistin'e diğer üye ülkeler gibi muamele edileceği açıklandı.

    Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin ile ilgili kararını açıkladı #1

    TARİHİ BİR GÜN

    Filistin Dışişleri Bakanı kararı "hesap verilebilirlik ilkesi için tarihi gün" olarak tanımladı.

    İsrail'dense tepki geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün bir yargı kurumu değil siyasi bir organ olduğunu bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

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