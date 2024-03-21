Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yeni Başkanı Tomoko Akane: Putin adaletten kaçamaz UCM Başkanı Tomoko, "Putin, eninde sonunda hak ettiğini alacak" dedi.

ensonhaber.com

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yeni seçilen başkanı Tomoko Akane, geçen yıl hakkında tutuklama emri çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Tomoko, Putin'in, Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından dolayı adalet önüne çıkarılacağına inandığını söyledi.

11 Mart'ta UCM'ye başkanlık etmeye başlayan ilk Japon olan 67 yaşındaki Tomoko, mahkemenin geçen yıl mart ayında Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edilmesine karıştığı iddiasıyla Putin hakkında tutuklama emri çıkarma kararında rol oynadı.

Rusya ile UCM karşı karşıya

Rusya'nın tepkisine ve arananlar listesine alınmasına rağmen, Tomoko geri adım atmayı reddetti.

Tomoko, "Kanıt ve ihtiyaç olduğu sürece, şartlar ve siyasi geçmiş ne olursa olsun tutuklama emri çıkarmalıyız." dedi.

"Putin hak ettiğini alacak"

Japonya merkezli Kyodo News'a konuşan Tomoko, Putin'in "eninde sonunda hak ettiğini alacağını" belirtti.

UCM Başkanı, "son iki yılda tutuklamalarla sonuçlanan bir vaka yaşanmadığını" belirterek, kurum olarak yaşadıkları zorluklara dikkati çekti.

"Yanıtlanması gereken pek çok vaka var"

Ukrayna'daki savaşa ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına işaret eden Tomoko, "Yanıtlanması gereken pek çok vaka var." ifadesini kullandı.