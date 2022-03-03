Uluslararası Göç Örgütü, Ukrayna'dan kaçanlara ‘ayrımcılığı’ eleştirdi

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk eden yabancı uyrukluların, sığındıkları ülkede ayrımcı ve ırkçı muameleye uğradığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, Ukrayna'yı terk eden yabancı uyrukluların komşu ülkelerde yabancı düşmanlığı, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığına dair raporların endişe verici olduğunu söyledi.

Vitorino, “Irk, milliyet ve göç statüsü üzerinden ayrımcılık asla kabul edilemez. Bu tür eylemleri teessüfle karşılıyor ve ilgili ülkelere söz konusu iddiaları araştırma çağrısında bulunuyorum.” dedi.

“AYRIM YAPILMAKSIZIN KÜLTÜREL BİR UYGUNLUKTA SAĞLANMALIDIR”

Komşu ülkelerin Ukrayna'dan göçen herkese, uluslararası insan hakları hukuku uyarınca sınırlarından içeri erişim sağlaması gerektiğini belirten Vitorino, “Koruma ve acil yardımlar, ayrım yapılmaksızın kültürel bir uygunlukta sağlanmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonunun Ukraynalı sığınmacılar için Geçici Koruma Yönergesi'ni aktifleştirmesini destekleyen Vitorino, “IOM, uluslararası alanda kabul görmüş Çatışma ve Doğal Afet Yaşamış Ülkelerdeki Göçmenleri Koruma Yönergeleri uyarınca, Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar ve krize kapsamlı bir müdahalede bulunulması için BM üyesi devletler ve ortaklarına yardımcı olmaya hazırdır.” ifadelerine yer verdi.

AF ÖRGÜTÜ'NDEN DE SIĞINMACI AYRIMCILIĞINA TEPKİ

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, sosyal medya hesabından, bazı Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılara yönelik pozitif ayrımcılığını eleştirdi.

Callamard, Twitter'daki paylaşımında, “Irkçılık, katı cehalet ve Ukrayna'dan gelen mülteci akışına dair bazı gazeteciler ve diğerlerinin yorumları son derece iğrenç olup, Batı ülkelerinin mültecilerle göçmenlere yıllardır gösterdiği muameleyi ortaya koyar cinstendir.” değerlendirmesinde bulundu.