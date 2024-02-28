Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeniden hava kaçağı tespit edildi Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) tespit edilen yeni hava kaçağının mürettebat için bir tehlike yaratmadığı belirtildi..

AA

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Sürekli kontrol altında olan 400 tonluk bu dev yapıda, zaman zaman bazı problemler de meydana gelebiliyor.

İstasyonda zaman zaman yaşanan küçük hava kaçaklarına sensörler yardımıyla anında müdahale edilirken, yeni bir kaçak daha tespit edildiği duyuruldu.

"Mürettebat ve istasyon tehlikede değil"

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS’teki uzmanların istasyonda hava kaçağı tespit ettiği belirtildi.

Uzmanların olası sızıntıları tespit edip onarmak için düzenli çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, "İstasyondan gelen veriler analiz için rutin bir şekilde uzmanlara aktarılıyor. Mürettebat ve istasyon tehlikede değil." denildi.

Rus kozmonotların 2022'deki uzay yürüyüşü kaçak yüzünden iptal olmuştu

Rus kozmonotların Aralık 2022’de ISS’te gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki bir başka sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)