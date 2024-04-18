Umman'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi

AA
Umman sel felaketiyle mücadele ediyor...
Ülkenin Mahut ile Saham vilayetlerinde sele kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Toplam 21 kişi hayatını kaybetti
Sel felaketinde ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği, halen kayıp olan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.
Tahliye çalışmaları sürüyor
ONA daha önce yayımladığı haberde yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığını, 630 kişinin tahliye edildiğini ve polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış