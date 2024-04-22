UNICEF: Filistin'de çocuk ölümleri son bulmalı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, İsrail saldırganlığına karşı çağrıda bulundu.

AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistinli çocuklar için çağrı yaptı.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr'in yaptığı açıklama, UNICEF'in X sosyal medya hesabından yayınlandı.

Khodr, İsrail'in, son 72 saatte Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 3, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise en az 14 çocuğu öldürdüğünü ifade etti.

Filistin'deki çocuk ölümlerinin bitmesini istediler

Filistin topraklarındaki çocukların, çok uzun bir süredir trajik ve kısır bir şiddet döngüsü içinde sıkışıp kaldığını kaydeden Khodr, Filistin'deki çocuk ölümlerinin son bulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Geniş çaplı 'askeri operasyon'

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

14 Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kampa düzenlediği baskının sona erdiği ve bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)