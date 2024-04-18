UNICEF: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki her 3 evden 2'sinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü açıkladı.

AA

Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden İsrail ordusu, genç, yaşlı, kadın demeden bölgeyi bomba yağmuruna tutuyor.

Bir süredir çalışmalarını Gazze'de sürdüren Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in burada neden olduğu yıkıma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı"

Elder, "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya zarar gördü." ifadesini kullandı.

Gazze'nin her yerinde moloz gördüğünü vurgulayan Elder, Filistin halkının yıllarca büyük emeklerle inşa ettiği evlerin yok olduğunu kaydetti.

Daha fazla yıkımın yaşanmaması çağrısında bulundu

Elder, Gazze'de insanların hayallerinin de yıkıldığına işaret ederek, daha fazla yıkımın yaşanmaması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)