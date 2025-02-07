UNICEF'ten Haiti raporu: 1,2 milyon çocuk silahlı şiddet tehdidi altında yaşıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, dikkat çeken verileri ortaya koydu.

Elder, Haiti'deki 1,2 milyon çocuğun sürekli silahlı şiddet tehdidi altında yaşadığını paylaştı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET OLAYLARINDA ARTIŞ

Güvenlik ve insani krizin devam ettiği Haiti'de, çocuklara yönelik cinsel şiddet oranında geçen yıla kıyasla 10 kat artış yaşandığına dikkati çeken Elder, bu artışın, silahlı grupların çocuklara akılalmaz dehşetler yaşatması neticesinde yaşandığını söyledi.

Elder, "Silahlı gruplar artık başkent Port-au-Prince'in yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu bir başkentte şaşırtıcı bir güvensizlik örneği." dedi.

"BU ÇOCUKLARIN BİRÇOĞU ZORLA SİLAHLI GRUPLARA DAHİL EDİLİYOR"

Sadece 2023'te silahlı grupların çocukları saflarına katmasının yüzde 70 oranında arttığının altını çizen Elder, şu anda Haiti'deki silahlı grup üyelerinin yarısına yakınının çocuk olduğunu ifade etti.

Elder, devamında şöyle konuştu:

Bu çocukların birçoğu zorla silahlı gruplara dahil ediliyor. Haiti'de acı çok büyük, 1,2 milyon çocuk sürekli silahlı şiddet tehdidi altında yaşıyor. 1,5 milyondan fazla çocuk ve öğretmen okulların kapalı olmasından etkileniyor.

HAİTİ'DE ŞİDDET OLAYLARINDA ARTIŞ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.