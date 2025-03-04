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Haber Merkezi

İspanya'da düzenlenen Goya Ödülleri'ne ünlü akını gerçekleşti.

Ödül töreninde tüm dünyanın tanıdığı ABD'li aktör Richard Gere, yaşam boyu başarı ödülünü aldı.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gere'in yaptığı konuşma ise, büyük tepkilere neden oldu.

Gere, konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

"ABD'NİN BAŞINDA ZORBA BİR BAŞKAN VAR"

Amerika'nın çok karanlık zamanlar yaşadığını belirten Gere, "ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var. Ama otoriterlik her yerde. Bununla cesurca mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gere'in sözleri, salondaki kalabalığı ayağa kaldırdı.

EŞİNİN MEMLEKETİNE TAŞINDI

Geçen yıl eşinin memleketi olan İspanya'ya taşınan dünyaca ünlü aktör, sorunun sadece memleketiyle sınırlı olmadığını ifade etti.

"UYANIK OLMALIYIZ"

"Otoriterlik her yerimizi ele geçiriyor" diyen Gere, sözlerini şöyle devam ettirdi;