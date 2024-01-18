Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Almanya'da havalimanında gözaltına alındı Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, bir derneğe destek amacıyla müzayedede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki lüks saatini gümrük memurlarına bildirmediği gerekçesiyle, Almanya'nın Münih Havalimanı'nda alıkonuldu.

AA

ABD'nin Los Angeles şehrinden Almanya'nın Münih kentine gelen Terminatör filminin yıldız oyuncusu Arnold Schwarzenegger, havalimanında gümrük şoku yaşadı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Münih Havalimanı'na iniş yapan Schwarzenegger'in, yanında bulunan 26 bin euro değerindeki Audemars Piguet marka lüks saatini gümrük yetkililerine bildirmediği fark edildi.

Lüks saatini gümrük yetkililerine bildirmedi: 3 saat alıkonuldu

Bunun üzerine gümrük yetkilileri tarafından yaklaşık 3 saat alıkonulan Schwarzenegger'e 35 bin euro ceza kesilirken, aktörün ödemeyi kredi kartı ile yapma talebi de reddedildi.

Alman gümrük kurallarına göre cezanın yarısının nakit olarak ödenmesi gerektiğini belirten yetkililer, Schwarzenegger'e nakit çekmesi için bankaya kadar eşlik etti.

Ünlü ismin, cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Satılması için vergisinin ödenmesi gerekiyor

Münih Havaalanı Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Thomas Meister, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Schwarzenegger'in, saati Avrupa Birliği sınırları içinde satma niyetinin bulunması nedeniyle saat için vergi ödenmesi gerektiğini söyledi.

İsviçreli lüks marka Audemars Piguet tarafından Schwarzenegger için özel olarak üretilen saatin, Avusturya'nın Kitzbuehel kentinde bir iklim derneği adına düzenlenecek bağış kampanyasında açık arttırmaya çıkarılacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)