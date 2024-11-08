Ünlü şarkıcı Madonna'dan Donald Trump'a: Suçlu, tecavüzcü ve yobaz

Haber Merkezi

ABD seçimlerinde ezici bir başarıyla başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a yönelik eleştiriler sürüyor.

Trump, rakibi Kamala Harris'in ünlüler bloğuna rağmen seçim yarışını belirgin bir farkla kazanmıştı.

Trump'ın zaferi sonrası Ariana Grande, Billie Eilish ve Cardi B gibi şarkıcılar tepki mesajı yayınlamıştı.

Bu tepkilerden en çok konuşulanı ise 66 yaşındaki Madonna'ya ait.

KÜFÜRLÜ PASTASINI PAYLAŞTI

Üzerinde "Fuck Trump" yazılı bir pastanın fotoğrafını paylaşan Madonna, şu notu ekledi:

Dün gece bu pastayı mideme indirdim!

"SUÇLU, TECAVÜZCÜ VE YOBAZ"

Madonna, Donald Trump'ın yeniden seçilmesine öfkesini dile getirerek sosyal medya hesabında şöyle dedi:

Ekonomiye iyi geliyor diye hüküm giymiş suçlu, tecavüzcü ve yobaz birinin neden ülkemizi yönetmek üzere seçildiğini anlamaya çalışıyorum.

TAM BİR TRUMP KARŞITI

Şarkıcı, daha önce de Trump'ı sert bir şekilde eleştirmişti.

Madonna, 2017 Ocak ayında Washington DC'deki Kadınlar Yürüyüşü'nde, Trump'ın yemin töreni sonrası "Beyaz Sarayı havaya uçurmayı çok düşündüm." demişti.

Trump taraftarlarının tepkisi üzerine, "Şiddeti teşvik etmiyorum ve insanlar söylediklerimi sadece bir cümle olarak değil, tamamını anlayarak duymalı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.