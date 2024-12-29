Ünlü süper model Dayle Haddon karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

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Dayle Haddon, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Oyuncu ve bir zamanların en ünlü süper modellerinden biri olan Dayle Haddon'ın, kızının evinde karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.

BABASI HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, Pensilvanya'daki evde meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Evde bulunan ailenin diğer üyeleri şüpheli karbon monoksit sızıntısından etkilenmezken, ihbar üzerine eve gelen iki sağlık görevlisi karbon monoksit maruziyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı, bir polis memuru olay yerinde tedavi edildi.

KOZMETİK DEVLERİNİN MARKA YÜZÜ OLDU

Haddon damgasını vurduğu 1970'li yıllarından sonundan itibaren 15 yılı aşkın süre boyunca L'Oreal'in "yüzü" oldu. En büyük dört kozmetik şirketi olan Revlon, Max Factor, Estee Lauder ve L'Oreal ile sözleşme imzalayan tek model oldu.

Aynı zamanda UNICEF elçisiydi ve kızların eğitimine odaklanan bir yardım kuruluşu olan WomenOne'ın kurucusuydu.

TRUDEAU'DAN TAZİYE MESAJI

Diğer yandan Kanada​ Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Haddon'un ölümüne ilişkin taziyelerini dile getirdi.

Trudeau, "Dayle Huddon harika bir Kanadalıydı. Sektöründe devrim yaptı ve sesini, zamanını ve enerjisini diğer kadınları yükseltmek için kullandı. Kızı Ryan'a ve onu seven herkese başsağlığı diliyorum. Onu özleyeceğiz" diye yazdı.